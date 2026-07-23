طعام غير متوقع يحسن الهضم ويعالج الإمساك

يساعد الشوفان على تحسين الهضم وتخفيف الإمساك حيث أنه من الأمراض التى تشكل خطورة على بعض الفئات مثل مرضى الفتاق والبواسير والحوامل.

يؤثر الإمساك على الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك النساء عند اقترابهن من سن اليأس، وخاصة البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” تساعد الألياف على الحفاظ على حركة أمعاء منتظمة ولأننا لا نستطيع هضم الألياف الغذائية الموجودة في الأطعمة الكاملة، فإنها تمر عبر الجهاز الهضمي وتسحب معها السموم والفضلات.

أظهرت الدراسات أن نخالة الشوفان ، وهي الطبقة الخارجية الغنية بالألياف لهذه الحبوب، تساعد في تخفيف الإمساك كما تساعد نخالة الشوفان الأشخاص المصابين بالتهاب القولون التقرحي على إدارة مشاكل الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

بشكل عام، تُظهر العديد من الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تُحسّن صحة الأمعاء والقولون، وتُخفف الإمساك، وتُقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.

وللحصول على أقصى فائدة من تناول حبوب الشوفان، احرص على زيادة شرب الماء أيضاً لتمكين الألياف من أداء وظيفتها على أكمل وجه.