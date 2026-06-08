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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل كروان مشاكل بعد المعارضة على حكم حبسه

كروان مشاكل
كروان مشاكل
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل"، عقب نظر المعارضة المقدمة منه على الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة عامين، في القضية المتعلقة بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كروان مشاكل قد تقدم بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، والذي قضى بحبسه لمدة عامين، على خلفية اتهامه بنشر محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام عبر حساباته على موقعي "فيس بوك" و"تيك توك".

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن عامين، في قضية تتعلق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بأحداث شغب خلال فترة الامتحانات بمنطقة السيدة زينب.

يُذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم، واسمه "ا.ع.م" والشهير بـ"كروان مشاكل"، لمدة عامين، مع تغريمه 200 ألف جنيه، وإلزامه بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" اعتُبر من شأنه خدش الحياء العام.
 

كروان مشاكل التيك توكر محتوى خادش

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