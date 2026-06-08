الفبض على قائد سيارة صدم أخرى بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ملاكى" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ميت غمر من القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالسير برعونة وأداء حركات إستعراضية والإصطدام بسيارته حال توقفها أسفل منزله بدائرة القسم وإحداث تلفيات بها.



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

