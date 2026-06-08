إصابة 10 أشخاص في اصطدام ميكروباص برصيف بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تابعة لإحدى مصانع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان بالرصيف بالقرب من كوبري بردين بالزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الاحرار بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الاحرار بالزقازيق باستقبال 10 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تابعة لإحدى مصانع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان بالرصيف بالقرب من كوبري بردين بالزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الاحرار بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية الأولية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.