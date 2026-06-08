إزالة 26 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية انه تستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب.

وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٩ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في ثامن أيام المرحلة الثانية من "الموجة لـ٢٩" ، عن إزالة ٢٦ حالة تعدي بالبناء المخالف على مساحة إجمالية ٢١٥٧ متراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه تم إزالة ٦ حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة ولاية «ري- صرف»، بمساحة ٢٦٢ متراً ، بمركز ( كفر صقر - الزقازيق ) كما أسفرت الحملات عن إزالة ٢٠ حالة تعدي تم رصدها بالمتغيرات المكانية، بمساحة ( ١٨٩٥ ) متراً.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.