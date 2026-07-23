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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيمان رجائي: العمل مع يحيى الفخراني ممتع.. ومشاركتنا في افتتاح مسرح بيرم التونسي شرف كبير

الفنانة إيمان رجائي
الفنانة إيمان رجائي
أوركيد سامي

عبرت الفنانة إيمان رجائي عن سعادتها بمشاركتها من خلال العرض المسرحي الكبير الملك لير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني في الفترة من الجمعة ٢٤ يوليو وحتى الإثنين ٢٧ من نفس الشهر خلال افتتاح مسرح بيرم التونسي العريق وذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الاسكندرية والذي تحتفل به المحافظة يوم ٢٦ يوليو من كل عام.

وقالت الفنانة إيمان رجائي : سعيدة جدا وشرف لنا كأسرة مسرحية الملك لير خلال افتتاح مسرح بيرم التونسي العريق وأيضا عرض المسرحية تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الاسكندرية وإن افتتاح مسرح بيرم التونسي بأسرة مسرحية الملك لير حدث ضخم وانتقال العرض لمحافظة الاسكندرية بعد فترة عرضه في القاهرة على المسرح القومي شيء كبير.

وأضافت رجائي: العمل بجوار قيمة وقامة فنية كبيرة مثل الفنان القدير يحيى الفخراني شيء يشعرك بالاستمتاع  لأنه فنان كبير يحتوي كل من حوله من أكبر ممثل لأصغر ممثل.

كما أوضحت أن هناك احتمالية كبيرة بمد يومين آخرين حتى يوم الأربعاء نظرا لتزايد عدد جماهير الاسكندرية.

وتجسد إيمان رجائي شخصية ريجان وهي الابنة الوسطى للملك وهي شخصية تتفق مع شقيقتها الكبرى للاستغناء عن أبيها وفي النهاية تقرر الخلاص من شقيقتها الكبرى.

الملك لير إحدى روائع الكاتب وليام شكسبير بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، إلى جانبه طارق دسوقي، إيمان رجائي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف.

العرض من تأليف وإخراج شادي سرور، ترجمة فاطمة موسى، ديكور حمدي عطية، ملابس علا علي، إضاءة الحسين «كاجو»، موسيقى أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، وماكياج إسلام عباس.

من ناحية أخرى بدأت الفنانة إيمان رجائي الاستعدادات النهائية للمشاركة في عمل ميكرو دراما تحت عنوان الحالة ١١٠.

الفنانة إيمان رجائي اخبار الفن نجوم الفن العرض المسرحي الكبير الملك لير

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