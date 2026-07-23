سائق جامبو بالغربية: الأسطى عماد أنقذ حياتي بعد انفجار عامود العجلات الخلفية

أكد محمود محمد سائق سيارة جامبو الناجية في حادث انفجار اطار كاوتشوك بنطاق محافظة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنه لم يتوقع تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس خلال 48 ساعة الماضية .

تفاصيل الواقعة



كما أوضح السائق بقوله :""الاسطي عماد انقذ حياتي بعد مع عمود العجلات الخلفية انفجر وربنا كتب عمر جديد "

وتابع السائق بقوله "رجعت بلدي بقرية كفر صارم بمركز سمنود واكتشف جيراني واقاربي قلقانين عليا وطمنتهم تليفونيا بعد الحادث مباشرة " .

تحرك تنفيذي عاجل

كما اختتم بقوله " انا سائق شقيان وبشتغل 18 ساعة يوميا وربنا فضله عظيم وبنسعي وراء رزقنا الحلال وربنا يبارك حياة ولادي " .

إنقاذ حياة السائق

الجدير بالذكر أن الإسطي عماد ابن محافظة دمياط كشف في لقاءات صحفية سعيه وراء انقاذ حياة السائق الآخر عقب انفجار اطار كاوتشوك لافتا بقوله "واجبنا نقف جمب بعض وربنا فضله عظيم "