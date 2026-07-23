قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا ترد على إيران: قواتنا مستعدة لحمايتنا من أية هجمات
إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
بسمة وهبة تحذر من المصحات غير المرخصة : بتبعتوا ولادكم للتعاطي وليس للتعافي
بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة
القبض على بائع ترمس وزوجته في تسمم 80 شخصًا بحفل زفاف ببني سويف
الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لإغلاق المجالات الجوية
ترامب الاحتياطي .. من هو الشبيه الغامض في صور الرئيس الأمريكي بعد نهائي المونديال؟
الانفجار الكبير يقترب.. سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على إيران
نتنياهو يجتمع بالكابينت غدا لبحث التصعيد بين واشنطن وطهران
ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات "أنقذوا أمريكا" قبل عطلة الكونجرس الصيفية
الأمين العام للأمم المتحدة: الشرق الأوسط ينجرف بعمق نحو صراع أكثر اتساعًا
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي : مستعدون لأي سيناريو في مواجهة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سائق جامبو بالغربية: الأسطى عماد أنقذ حياتي بعد انفجار عامود العجلات الخلفية

سائق سيارة جامبو بالغربية
سائق سيارة جامبو بالغربية
الغربية أحمد علي

أكد محمود محمد سائق سيارة جامبو الناجية في حادث انفجار اطار كاوتشوك بنطاق محافظة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنه لم يتوقع تداول فيديو الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس خلال 48 ساعة الماضية .

تفاصيل الواقعة 


كما أوضح السائق بقوله :""الاسطي عماد انقذ حياتي بعد مع عمود العجلات الخلفية انفجر وربنا كتب عمر جديد " 
وتابع السائق بقوله "رجعت بلدي بقرية كفر صارم بمركز سمنود واكتشف جيراني واقاربي قلقانين عليا وطمنتهم تليفونيا بعد الحادث مباشرة " .

تحرك تنفيذي عاجل 

كما اختتم بقوله " انا سائق شقيان وبشتغل 18 ساعة يوميا وربنا فضله عظيم وبنسعي وراء رزقنا الحلال وربنا يبارك حياة ولادي " .

إنقاذ حياة السائق

الجدير بالذكر أن الإسطي عماد ابن محافظة دمياط كشف في لقاءات صحفية سعيه وراء انقاذ حياة السائق الآخر عقب انفجار اطار كاوتشوك لافتا بقوله "واجبنا نقف جمب بعض وربنا فضله عظيم "

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي سائق جامبو نقل لوري سمنود دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

سعر الذهب

يواصل الصعود .. الذهب يرتفع 170 جنيها الآن

أرشيفي

صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية

لامين يامال وجدته

هاستقبله بـ الرفيسة.. رد فعل مفاجئ من جدة لامين يامال بعد تتويجه بالمونديال

ترشيحاتنا

السرطان

مادة بترميها في الزبالة تحمي من السرطان

الانسداد الرئوي

يتسبب فى تدهور الحالة .. تحذير من خطأ شائع يرتكبه مرضى الانسداد الرئوي

الامساك

طعام غير متوقع يحسن الهضم ويعالج الإمساك

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

التين الشوكي

فاكهة البسطاء سوقها غلي .. لماذا قفز سعر التين الشوكي إلى 50 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد