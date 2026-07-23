مهرجان الطفل العربي يعلن المحور الفكري للدورة الرابعة ويفتح باب التقديم للأبحاث

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن المحور الفكري للدورة الرابعة، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2026، كما كشفت عن فتح باب التقديم للأبحاث العلمية اعتبارًا من 24 يوليو وحتى 14 أغسطس 2026.

واختارت إدارة المهرجان عنوان “ألعاب الأطفال بين الثقافات الشعبية والألعاب الإلكترونية” محورًا فكريًا للدورة الجديدة، انطلاقًا من أهمية مناقشة التحولات التي تشهدها ألعاب الأطفال، وتأثيرها على تشكيل وعيهم ووجدانهم، وفتح حوار نقدي جاد حول واقع ومستقبل العلاقة بين الألعاب الشعبية والإلكترونية، من خلال بحوث علمية متخصصة.

ويتضمن المحور عددًا من الموضوعات الفرعية، من بينها: الكتابة للطفل وتعزيز الهوية المصرية، والأنساق الثقافية للكتابة للطفل، والألعاب الشعبية وقيمها التنافسية، والألعاب الإلكترونية وتغيير وعي الطفل، وصورة الطفل في المسرح العربي، وسينما الطفل، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في دعم مهارات الطفل وفنونه، إلى جانب عدد من المحاور البحثية الأخرى.

وأوضحت إدارة المهرجان أن على الباحث اختيار أحد الموضوعات المعلنة، على ألا يزيد البحث عن 20 صفحة.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يُقام تحت رعاية جمعية الفن والثقافة “بتاح”، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.