القصة الكاملة لواقعة سيدة ميكروباص الشرقية.. من أعمال السحر إلى إخلاء سبيلها

بعد إخلاء سبيل سيدة الشرقية التي اتهمت بممارسة اعمال السحر، أكدت أن الحقيبة لا تمت للسحر أو الشعوذة بأي صلة وأن الحقيبة كانت تحتوي على بعض الهدايا البسيطة والرسومات والزجاجات.

قررت نيابة مشتول السوق باشراف المستشار محمد كساب رئيس النيابة وتحقيق المستشار محمد زهرة بإخلاء سبيل نسمة عادل صاحبة شنطة الاسحار وطلب تحريات المباحث فيما قام بتصوير الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمعرفة الرائد محمد شعبان رئيس مباحث مركز مشتول السوق ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بحيازة إحدى السيدات للأدوات المستخدمة فى ممارسة أعمال النصب والدجل حال استقلالها وآخرون سيارة ميكروباص بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقاطع الفيديو (عاملة نظافة "لها معلومات جنائية"– مقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) وبسؤالها قررت بأن تلك الأوراق الظاهرة بمقاطع الفيديو هى خطابات من أهلية أحد ذويها المحكوم عليه ، وأنه أثناء عودتها لمحل سكنها مستقلة سيارة ميكروباص قام بعض مستقلى السيارة بتصويرها إعتقاداً منهم بأن تلك الأوراق والزجاجة خاصين بأعمال الدجل والشعوذة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبها فقد أكدت السيدة "نسمة عادل عليوة" المقيمة بمركز مشتول السوق أن محتويات الحقيبة لا تمت للسحر أو الشعوذة بأي صلة وأن الحقيبة كانت تحتوي على بعض الهدايا البسيطة والرسومات والزجاجات التي قام نجلها المحبوس بإعدادها داخل محبسه وإرسالها لأطفاله كتعبير عن مشاعره تجاه أسرته وحرصه على التواصل معهم رغم ظروفه الحالية.

وأوضحت أن سوء فهم محتويات الحقيبة من قبل أحد الركاب أدى إلى انتشار رواية غير صحيحة سرعان ما تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقيقتها.

وكشفت السيدة عن معاناتها مع ظروف إنسانية ومعيشية صعبة كما تتحمل مسؤولية رعاية أطفال نجلها المحبوس إلى جانب سعيها لتوفير متطلبات زواج ابنتها وأنها تتقاضي راتب شهري ألف جنيه فقط.

وأضافت أنها تعمل في وظيفة مؤقتة بدخل شهري محدود لا يتجاوز ألف جنيه لمواجهة أعباء الحياة اليومية مؤكدة أنها لم تكن تمتلك حتى تكلفة أجرة المواصلات يوم وقوع الواقعة.

ومن جانبها فقد استدعت الأجهزة الأمنية السيدة الظاهرة في الفيديو للاستماع الي أقوالها بخصوص الواقعة للوقوف علي حديقة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.