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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة شنطة الأسحار

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو
محمد الطحاوي

قررت نيابة مشتول السوق بمحافظة الشرقية باشراف المستشار محمد كساب رئيس النيابة وتحقيق المستشار محمد زهرة بإخلاء سبيل نسمة عادل صاحبة شنطة الأسحار وطلب تحريات المباحث فيما قام بتصوير الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمعرفة الرائد محمد شعبان رئيس مباحث مركز مشتول السوق ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الادعاء بحيازة إحدى السيدات للأدوات المستخدمة فى ممارسة أعمال النصب والدجل حال استقلالها وآخرون سيارة ميكروباص بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقاطع الفيديو (عاملة نظافة "لها معلومات جنائية"– مقيمة بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) وبسؤالها قررت بأن تلك الأوراق الظاهرة بمقاطع الفيديو هى خطابات من أهلية أحد ذويها المحكوم عليه ، وأنه أثناء عودتها لمحل سكنها مستقلة سيارة ميكروباص قام بعض مستقلى السيارة بتصويرها إعتقاداً منهم بأن تلك الأوراق والزجاجة خاصين بأعمال الدجل والشعوذة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مشتول السوق الشرقية بمحافظة الشرقية تحريات المباحث

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