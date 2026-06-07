بعد تداول فيديو يزعم حملها أعمال سحر..سيدة ميكروباص الزقازيق تكشف حقيقة الواقعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك محافظة الشرقية في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يظهر سيدة داخل سيارة ميكروباص والزعم بالعثور بحوزتها على حقيبة بها أعمال سحر وسط حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

أكدت السيدة "نسمة عادل عليوة" المقيمة بمركز مشتول السوق أن محتويات الحقيبة لا تمت للسحر أو الشعوذة بأي صلة وأن الحقيبة كانت تحتوي على بعض الهدايا البسيطة والرسومات والزجاجات التي قام نجلها المحبوس بإعدادها داخل محبسه وإرسالها لأطفاله كتعبير عن مشاعره تجاه أسرته وحرصه على التواصل معهم رغم ظروفه الحالية.

وأوضحت أن سوء فهم محتويات الحقيبة من قبل أحد الركاب أدى إلى انتشار رواية غير صحيحة سرعان ما تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من حقيقتها.

وكشفت السيدة عن معاناتها مع ظروف إنسانية ومعيشية صعبة كما تتحمل مسؤولية رعاية أطفال نجلها المحبوس إلى جانب سعيها لتوفير متطلبات زواج ابنتها وأنها تتقاضي راتب شهري ألف جنيه فقط.

وأضافت أنها تعمل في وظيفة مؤقتة بدخل شهري محدود لا يتجاوز ألف جنيه لمواجهة أعباء الحياة اليومية مؤكدة أنها لم تكن تمتلك حتى تكلفة أجرة المواصلات يوم وقوع الواقعة.

ومن جانبها فقد استدعت الأجهزة الأمنية السيدة الظاهرة في الفيديو للاستماع الي أقوالها بخصوص الواقعة للوقوف علي حديقة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.