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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بمدينة الزقازيق، وذلك كمرحلة أولى من إجمالي ٦ مليون زريعة أسماك مخصصة للمحافظة ضمن خطة العام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية الطبيعية وزيادة الإنتاج السمكي والحفاظ على التوازن البيئي.

وخلال الفعالية، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من هبة عبد التواب، مدير إدارة الثروة السمكية بالديوان العام، أوضحت فيه أن الزريعة التي تم إطلاقها اليوم تضم 500 ألف زريعة بلطي نيلي و500 ألف زريعة مبروك حشائش، تم توفيرها من مفرخي صان الحجر والعباسة، مشيرة إلى أن عمليات الإطلاق تتم وفق أسس علمية مدروسة تستهدف تنمية الموارد السمكية بالمجاري المائية الطبيعية، وتعزيز المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي، إلى جانب دعم الصيادين وزيادة الإنتاج بما يسهم في توفير البروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة.

أكد محافظ الشرقية أن ملف الاستزراع السمكي يحظى باهتمام كبير من الدولة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية في القطاع السمكي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتنمية البحيرات والمسطحات المائية ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وزيادة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.

وأشار المحافظ إلى أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

ووجّه محافظ الشرقية الشكر للواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه المتواصل لتنفيذ برامج تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، وما يقدمه الجهاز من إسهامات فعالة في تعزيز المخزون السمكي وحماية وتنمية البحيرات والمسطحات المائية على مستوى الجمهورية.

وأثناء أعمال إطلاق زريعة السمكية، أعرب الصيادون عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لاهتمامه بتنمية الثروة السمكية ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل لآلاف الأسر، ويسهم في توفير احتياجات المواطنين من الأسماك وزيادة المعروض منها بالأسواق.

الشرقية محافظ الشرقية زريعة أسماك الزقازيق بمدينة الزقازيق

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محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

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