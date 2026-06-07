انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

انطلقت، أمس السبت، منافسات بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه للمرحلة السنية تحت 12 عامًا، والمؤهلة إلى بطولة الجمهورية الأساسية، وذلك بالصالة الرياضية المغطاة باستاد جامعة الزقازيق، وسط مشاركة كبيرة من اللاعبين والهيئات الرياضية والأجهزة الفنية بمختلف مراكز المحافظة.

تنظم البطولة منطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، في إطار ختام الموسم الرياضي للعبة.

وشهدت المنافسات أجواءً حماسية ومستوى فنيًا مرتفعًا، في ظل سعي اللاعبين الواعدين إلى تحقيق مراكز متقدمة وحجز بطاقات التأهل إلى بطولة الجمهورية، بما يعكس حجم الاستعدادات والاهتمام المتواصل بتطوير اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية بالمحافظة.

وأكد القائمون على البطولة أن الحدث يُعد من أبرز بطولات الموسم، لما يشهده من منافسات قوية بين العناصر المتميزة في مختلف الأندية والهيئات الرياضية، إلى جانب التنظيم المتميز الذي يعكس المكانة التي تحظى بها منطقة الشرقية للكاراتيه ودورها في دعم وصقل الأبطال الناشئين.

كما تميزت البطولة بمستوى تحكيمي وفني جيد، وسط التزام من اللاعبين والأجهزة الفنية بالروح الرياضية والانضباط، بما يسهم في تقديم نموذج مشرف للرياضة بمحافظة الشرقية.

وعلى هامش البطولة، أعرب مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، برئاسة الكابتن أحمد زكريا، عن تقديره للدكتور أحمد إبراهيم، مثمنًا جهوده في دعم الأنشطة الرياضية ورعاية المواهب والأبطال الرياضيين بالمحافظة.

وأشار مسؤولو المنطقة إلى أن دعم القيادات الرياضية يسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين وتحقيق المزيد من الإنجازات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، الهادفة إلى إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل المحافظة ومصر في مختلف المحافل الرياضية.