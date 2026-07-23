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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاطل بنهى حياة شخص ويصيب اثنين فى قرية السمطا بقنا

طلق نارى
طلق نارى

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بطلقات نارية صوبها تجاههم عاطل أثناء توجههم لأداء واجب عزاء بنطاق قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.


 تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى مشاجرة مع شخص عاطل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا.

وتبين مصرع حمدى وإصابة بسيونى ومحمود بطلقات نارية، أثناء توجههم لأداء عزاء بنطاق قرية السمطا، حيث أطلق عليهم عاطل مطلوب أمنيا، أعيرة نارية تسببت فى مصرع الأول وإصابة الثانى والثالث، نتيجة خلافات قديمة بينهما.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا طلقات نارية قرية السمطا مركز دشنا خلافات قديمة أخبار قنا

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