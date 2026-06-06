صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الصحى يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي انه إنطلاقاً من الإيمان بأن صحة المواطن يمثل جوهر العمل الحكومي الحقيقي، فإن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،مشيراً الى استمرار دعم هذه المنشات الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يساهم في سرعة التشخيص ودقة العلاج، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه على مدار يوم أمس الجمعة، تم خلالها تقديم (٢٣١٨) زيارة منزلية لكبار السن و (٣٠) زيارة لذوي الهمم .

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الزيارات التى قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (٨٦) إسبوعاً بلغت ( ١٢٣ألف و ١٨٨) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض " الضغط، السكر، أمراض القلب، الإعتلال الكلوي ، أمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة وفحص النظر والاسنان" وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية.