صحة الشرقية: غلق وتشميع مركز علاج طبيعي وضبط أدوية غير مصرح بتداولها

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف أعمال الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وشروط الترخيص ومعايير الجودة، ومراجعة منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية، والتأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات المستخدمة، شنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية حملة تفتيشية مكثفة بمركز ومدينة مشتول السوق.

اكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة ضمت مفتشي إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية ولجنة من مجلس مدينة مشتول السوق، واستهدفت المرور على المراكز الطبية غير الحكومية، وخاصة مراكز العلاج الطبيعي الخاصة برئاسة الدكتورة دعاء أباظة مديرة العلاج الحر والدكتور أحمد شحاتة أحمد العوضي، والدكتور محمد أحمد سعيد بحيري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات بأحد مراكز العلاج الطبيعي الخاصة، تمثلت في مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، وضبط وتحريز مستلزمات طبية وأدوية غير مصرح بتداولها، فضلاً عن ضبط أنظمة غذائية وروشتات طبية تشير إلى ممارسة نشاط التغذية العلاجية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري.

اضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، حيث جرى تحرير محضر جنحة صحية رقم (٢١٣) لسنة ٢٠٢٦ بمركز شرطة مشتول السوق، كما تم غلق وتشميع المركز المخالف.