محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام سير العمل بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الصفوة النموذجي التابع لمنطقة الشرقية الأزهرية بحضور الدكتور السيد الجندي رئيس منطقة الشرقية الأزهرية.

حرص محافظ الشرقية علي تفقد عدداً من لجان المعهد والذي يضم (١٦) لجنة فرعية، بإجمالي (٢٥٣) طالباً لتأدية أولي امتحانات الشهادة الثانوية في مادتي القرآن والحديث، لمتابعه آليات سير الامتحان داخل اللجان، ومستوى الانضباط والالتزام بالتعليمات المنظمة، فضلاً عن الاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن سلامة جميع المشاركين في المنظومة الامتحانية.

اطمأن المحافظ من أبنائه الطلاب مباشرةً على توافر كافة احتياجاتهم، والتأكد من تهيئة المناخ الهادئ الذي يساعدهم على التركيز موجها القائمين على اللجان بضرورة تذليل أي عقبات وتوفير سبل الراحة التامة من إضاءة وتهوية جيدة، محفزاً الطلاب على بذل أقصى درجات الجهد والتركيز لحصد المراكز المتقدمة ليكونوا واجهة مشرفة لمحافظتهم وللأزهر الشريف.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة عمليات المحافظة والمنطقة الأزهرية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بكافة مقرات اللجان ، مؤكداً ضرورة التطبيق الحازم للضوابط الإدارية والأمنية، بما يضمن خروج ماراثون الامتحانات بصورة مشرفة تعكس المكانة المرموقة والريادة التعليمية لمؤسسة الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ قد انطلقت اليوم ، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٦، حيث يؤدي الامتحانات ٢٠ ألف و٤٢٣ طالبًا داخل ٥٩ لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق متواصل بين منطقة الشرقية الأزهرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.