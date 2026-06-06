محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان الامتحانية ، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، يرافقه محمد رمضان وكيل أول وزارة التربيه والتعليم.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد لجان الامتحانات بمدرسة طلبة عويضة الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم (١٢) لجنة امتحانية بإجمالي (٢٣٣) طالباً وطالبة، ثم توجه إلى مدرسة الحسينية الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم (١٤) لجنة امتحانية بإجمالي (٢٨٠) طالباً وطالبة لتأدية امتحان الجبر والاحصاء.

خلال الجولة، تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على تطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوافر كافة التجهيزات اللازمة، بما يضمن توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وتفقد المحافظ غرفة الزائرة الصحية، للتأكد من تواجد الطاقم الطبي وجاهزية الإسعافات الأولية للتعامل السريع مع أي طارئ خلال الامتحانات.

حرص المحافظ على إجراء حوار ودي مع عدد من الطلاب والطالبات داخل اللجان، أعرب خلاله عن تقديره لما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، مؤكداً أن الامتحانات تمثل ثمرة هذا الجهد والعمل المتواصل..قائلاً: "بذلتم جهداً كبيراً طوال العام، وأتمنى لكم التوفيق وتحقيق أعلى الدرجات، وأن تكونوا دائماً مصدر فخر لأسرِكم ومحافظتكم ووطنكم"، داعياً إياهم إلى التحلي بالثقة والتركيز وحسن استثمار الوقت أثناء أداء الامتحان.

أشار محافظ الشرقية إلى أن المرور الميداني يستهدف الوقوف على الواقع الفعلي داخل اللجان والتأكد من انتظام العمل بها، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلاب ، بما يُمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق نتائج تعكس ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ قد انطلقت يوم الخميس الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٦، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٦، حيث يؤدي الامتحانات ١٤٧ ألفًا و٧١٤ طالبًا وطالبة داخل ٨٤٥ لجنة امتحانية موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق متكامل بين الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.