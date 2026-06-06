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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
محمد الطحاوي

نظم أهالي قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، حملة للتبرع بالدم حيث تمكنوا من تجميع 200 كيس دم خلال الحملة ، والتي أقيمت بمشاركة واسعة من الشباب والرجال والنساء، في مشهد عكس روح التكافل والتعاون بين أبناء القرية.

وأكد القائمون علي تنظيم القافلة ، أنه أُقيمت الحملة بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى بلبيس المركزي، برئاسة الدكتور أنور شاهين، مدير مستشفى بلبيس المركزى، بهدف توفير رصيد من أكياس الدم لصالح المرضى من أبناء القرية، على أن يتم الاحتفاظ بها فى بنك الدم بمدينة بلبيس للاستفادة منها عند الحاجة للحالات المرضية والطارئة.

وأضاف القائمون على الحملة ، أن الإقبال من الأهالي أسهم في تحقيق المستهدف، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المرضى وتخفيف الأعباء عن الأسر عند الحاجة إلى نقل الدم، من خلال توفير رصيد جاهز يمكن الاستفادة منه وفق الضوابط المتبعة ببنك الدم.

ووجه منظمو الحملة الشكر لجميع المتبرعين والمشاركين والداعمين، مؤكدين أن ذلك يوضح تجاوب أهالي القرية فى التبرع بالدم لقيمته الإنسانية ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

الشرقية بمحافظة الشرقية للتبرع بالدم الشباب والرجال

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200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

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