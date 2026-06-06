تداول أسئلة عربي الإعدادية بالقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا وجبر الشرقية بتليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظات القليوبية و كفر الشيخ وسوهاج و قنا ، و كذلك أسئلة امتحان الجبر بالشرقية.
جاء ذلك بعد دقائق من توزيع الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
ومن جانبها تقوم غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة ، بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها و تحديد هوية و مكان ناشرها و مصورها في حال ثبوت صحتها لإتخاذ الاجراءات اللازمة
4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .
حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :
- إلزام مديريات التربية والتعليم بوضع باركود على أوراق اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الخاصة بكل لجنة سير ، على أن يتم تظريف كل ( 20 ) ورقة /كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق ، لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن اليوم والتاريخ واسم المادة.
- الإنتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .
- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.
- منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أى وسيلة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.