تداول أسئلة عربي الإعدادية بالقليوبية وكفر الشيخ وسوهاج وقنا وجبر الشرقية بتليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظات القليوبية و كفر الشيخ وسوهاج و قنا ، و كذلك أسئلة امتحان الجبر بالشرقية.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع الأسئلة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

ومن جانبها تقوم غرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة ، بتتبع الصور المتداولة للتأكد من صحتها و تحديد هوية و مكان ناشرها و مصورها في حال ثبوت صحتها لإتخاذ الاجراءات اللازمة

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :