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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأمين خطوط نقل أوراق امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. وزائرة صحية بكل لجنة

امتحانات الدبلومات الفنية 2026
امتحانات الدبلومات الفنية 2026
ياسمين بدوي

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية لتأمين مراكز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2026 وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترولات والاستراحات 

وأشارت مديريات التربية والتعليم ،  إلى أن هناك تنسيق مع مديريات الشؤون الصحية لتوفير زائرة صحية بكل لجنة امتحانية للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الدبلومات الفنية 2026  نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2026 التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.
 
 ويبدأ التقييم النهائي (المهاري) لطلاب الدبلومات الفنية 2026 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.
 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال تقدير درجات امتحانات الدبلومات الفنية 2026  اعتبارًا من يوم السبت الموافق 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتضمن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026  ، الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

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