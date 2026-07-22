رنا رئيس تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة رنا رئيس، صورًا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

إطلالة رنا رئيس

وتألقت رنا رئيس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان أسود كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت ياسمين رئيس حذاء ذا كعب عالي فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم اتسمت باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين رئيس بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.