رنا رئيس تستعرض أناقتها بفستان بسيط

حرصت الفنانة رنا رئيس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة رنا رئيس

تألقت رنا رئيس في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

انتعلت ياسمين رئيس حذاء ذا كعب عالي فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم اتسمت باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين رئيس بخصلات شعرها الكيرلي المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



