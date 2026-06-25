مش هتصدق سعر فستان هنا الزاهد في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

تألقت هنا الزاهد في الصور بإطلالة صيفية على الموضة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات والألوان الميهجة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.

قد حمل فستان هنا الزاهد توقيع البراند المصري Ausetia، فيما بلغ سعر التصميم ما يقرب من 5000 جنيه مصري.

أكملت هنا الزاهد إطلالتها ببعض المجوهرات العصرية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت هنا الزاهد بخصلات شعرها الأِقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.