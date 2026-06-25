لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جذابة.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة

وظهرت رنا سماحة مرتدية بنطالًا أنيقًا باللون البيج، ونسقت معه بلوزة بسيطة ذات تصميم ناعم، ما أبرز جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، تناسبت مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة مكياجًا بألوان ناعمة أبرزت جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه باللون البني الهادئ، ما أضفى لمسة أنثوية على مظهرها.

ونعرض لكم صورة الفنانة رنا سماحة.