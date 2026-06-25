قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس
فنزويلا تسجل 20 هزة ارتدادية بعد الزلزالين الكبيرين
حسين عيسى: تطوير "النصر للسيارات" يعكس رؤية الدولة لإحياء الصناعات الوطنية
أفضل دعاء يوم عاشوراء.. 3 كلمات تفتح لك كل الأبواب المغلقة ردده الآن
تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا
كأس العالم 2026.. تعادل سلبي بين المكسيك والتشيك في الشوط الأول
يكفر سنة ماضية.. قصة صيام يوم عاشوراء وحكمه وفضله
هونر تطلق Honor X80 Pro Max ببطارية عملاقة تكفي لأيام
البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم
التنسيق المسبق للعبور.. إيران تفرض قيودًا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز
الإيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية.. 1118 إصابة مؤكدة تثير القلق الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
نهى هجرس

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جذابة.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة 

وظهرت رنا سماحة مرتدية بنطالًا أنيقًا باللون البيج، ونسقت معه بلوزة بسيطة ذات تصميم ناعم، ما أبرز جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رنا سماحة أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، تناسبت مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رنا سماحة مكياجًا بألوان ناعمة أبرزت جمال عينيها، مع اختيار أحمر شفاه باللون البني الهادئ، ما أضفى لمسة أنثوية على مظهرها.

ونعرض لكم صورة الفنانة رنا سماحة.

رنا رنا سماحه صور رنا سماحة اخبار رنا سماحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

انقطاع المياه

8 ساعات.. انقطاع المياه غدا عن عدد من مناطق القاهرة

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في محال الصاغة.. تراجع قوي مساء التعاملات

بالصور

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد