من غير مصاريف .. أفضل الزيوت لنمو الشعر وترطيبه

تبحث العديد من السيدات عن أفضل الزيوت التي تساعد على نمو وترطيب الشعر بشكل جيد .

وإليكم أفضل الزيوت التي تساعد على نمو الشعر وترطيبه.

زيت بذور اليقطين

يكتسب هذا الزيت، الذي لا يحظى بشهرة واسعة، شعبية متزايدة بين الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، يُعد زيت بذور اليقطين غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تغذية فروة الرأس وقد يدعم نمو شعر أقوى وأكثر صحة مع مرور الوقت

زيت جوز الهند

يُعد زيت جوز الهند من المكونات الأساسية، ولا يزال من أفضل الخيارات للعناية بالشعر، فهو يتغلغل بعمق في جذع الشعرة، ويساعد على تقليل فقدان البروتين، ويحمي الشعر من التلف اليومي الناتج عن التلوث والحرارة والتصفيف

زيت الخروع

يُعرف زيت الخروع بقوامه الكثيف، ويُستخدم غالبًا لجعل الشعر يبدو أكثر كثافة وصحة، فهو يُرطب فروة الرأس ويُقلل من تقصف الشعر عند استخدامه بانتظام. يخلطه الكثيرون مع زيوت أخف لتسهيل استخدامه