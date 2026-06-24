قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة| الحكومة توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتوربينات الرياح.. وتنفيذ محطة بالجنيه المصري
3 سيناريوهات.. احتمالات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026
ملخص ونتائج وأهداف الجولة الثانية وترتيب مجموعات كأس العالم 2026
زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد أول يوليو
موعد مباراة المغرب ضد هايتي في كأس العالم والقنوات الناقلة
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية برقم الجلوس
عرض رسمي من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع تريزيجيه
قاليباف: نلتزم في سياساتنا بأمن المنطقة.. وضمانه عبر دولها نفسها
ماجد سامي ناعيا اليوناني تاكيس جونياس: ارقد بسلام.. أعظم مدرب على الإطلاق
بالأسماء.. الصحة تغلق مركزين طبيين غير مرخصين بمطروح وبني سويف
مصر خارج نطاق الرؤية .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026
بيان بريطاني فرنسي ألماني: رصدنا أنشطة صينية جديدة في المياه شرق تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مهمة جدًا لصحتك .. تعرّف على أفضل مصادر لـ أوميجا 3

اوميغا 3
اوميغا 3
نهى هجرس

توجد أحماض أوميجا-3 الدهنية في أطعمة مثل الأسماك والمكسرات، وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، تعرّف على أهمية هذه الدهون الصحية لصحتك، وكيفية الحصول عليها.

قد تساعد هذه الدهون الصحية في الحفاظ على صحة قلبك، والوقاية من السكتة الدماغية، وتقديم فوائد صحية أخرى.

في الواقع، أوصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول أحماض أوميغا 3 من الأسماك وزيت السمك على مدى السنوات العشرين الماضية للحد من حوادث القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية

أطعمة تحتوي على أوميجا 3 

الأسماك الدهنية: المصدر الأمثل لأحماض أوميجا 3 الدهنية

يُعدّ السمك الدهني الغني بـ EPA وDHA مصدراً ممتازاً لأحماض أوميجا-3 الدهنية، وتنصح جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين على الأقل من السمك الدهني، أو السمك الغني بأحماض أوميجا-3، أسبوعياً، يجب أن تكون كل حصة حوالي 85 غراماً.

من أمثلة الأسماك الدهنية ما يلي:

سمك السلمون 

السردين

الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3

تشمل الأطعمة الغنية بحمض ألفا لينولينيك الزيوت النباتية والبذور والمكسرات مثل

بذور الكتان وزيت بذور الكتان

بذور الشيا

الجوز

زيت الكانولا

زيت فول الصويا.

من بين الأطعمة النباتية، تحتوي بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان على أعلى نسبة من حمض ألفا لينولينيك (ALA). إحدى الطرق السهلة لزيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بهذا الحمض هي رش بذور الكتان المطحونة على الجرانولا، أو تناول المكسرات كوجبة خفيفة خلال اليوم، أو تجربة بودنج الشيا كوجبة خفيفة

اوميغا 3 مصادر أوميغا 3 أهمية أوميغا 3 سمك السلمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

الجنيه الذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

قاتلة أمها في بورسعيد

جريمة هزت بورسعيد.. تفاصيل آخر اللحظات في حياة نورهان خليل قاتلة والدتها ؟

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

البورصة وجهاز تنمية المشروعات يوقّعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.. صور

قرار جديد من اليوم برفع العائد على شهادات ادخار البنك الأهلي

مفاجاة لعملاء البنك الأهلي.. رفع الفائدة على شهادات الادخار وعائد جديد يصل إلى 19.5%

رشا عبد العال

الضرائب: فرصة جديدة للممولين والمكلفين لإنهاء الخلافات مع المصلحة.. تفاصيل

بالصور

لوك لافت .. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات
طريقة عمل الحواوشي البلدي.. أكلة شعبية لا تقاوم بطعم المحلات

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد