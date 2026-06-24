مهمة جدًا لصحتك .. تعرّف على أفضل مصادر لـ أوميجا 3

توجد أحماض أوميجا-3 الدهنية في أطعمة مثل الأسماك والمكسرات، وهي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، تعرّف على أهمية هذه الدهون الصحية لصحتك، وكيفية الحصول عليها.

قد تساعد هذه الدهون الصحية في الحفاظ على صحة قلبك، والوقاية من السكتة الدماغية، وتقديم فوائد صحية أخرى.

في الواقع، أوصت جمعية القلب الأمريكية (AHA) بتناول أحماض أوميغا 3 من الأسماك وزيت السمك على مدى السنوات العشرين الماضية للحد من حوادث القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب والأوعية الدموية

أطعمة تحتوي على أوميجا 3

الأسماك الدهنية: المصدر الأمثل لأحماض أوميجا 3 الدهنية

يُعدّ السمك الدهني الغني بـ EPA وDHA مصدراً ممتازاً لأحماض أوميجا-3 الدهنية، وتنصح جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين على الأقل من السمك الدهني، أو السمك الغني بأحماض أوميجا-3، أسبوعياً، يجب أن تكون كل حصة حوالي 85 غراماً.

من أمثلة الأسماك الدهنية ما يلي:

سمك السلمون

السردين

الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3

تشمل الأطعمة الغنية بحمض ألفا لينولينيك الزيوت النباتية والبذور والمكسرات مثل

بذور الكتان وزيت بذور الكتان

بذور الشيا

الجوز

زيت الكانولا

زيت فول الصويا.

من بين الأطعمة النباتية، تحتوي بذور الكتان المطحونة وزيت بذور الكتان على أعلى نسبة من حمض ألفا لينولينيك (ALA). إحدى الطرق السهلة لزيادة استهلاكك للأطعمة الغنية بهذا الحمض هي رش بذور الكتان المطحونة على الجرانولا، أو تناول المكسرات كوجبة خفيفة خلال اليوم، أو تجربة بودنج الشيا كوجبة خفيفة