إزاي تزود التركيز.. أطعمة مهمة لطلاب الثانوية العامة

يرغب أولياء الأمور في تقديم الأطعمة التي تساعد طلاب الثانوية العامة على التركيز وتقوي الذاكرة لكى يتمكن ابنائهم من تحقيق أفضل النتائج في الامتحانات.

ووفقا كلية الطب بجامعة هارفارد اليكم أهم الأطعمة التي يجب تناولها خلال فترة الامتحانات.

البيض: يدعم الذاكرة ويساعد على التركيز ويقوي النظر ويمد الجسم بالبروتين.

الأسماك الدهنية : غنية بأوميجا 3 المفيدة لصحة المخ والدماغ وتحسن الذاكرة والتركيز .

المكسرات : تحتوي المكسرات على دهون صحية وعناصر مهمة للدماغ وفيتامين ب وغيرها العديد من المواد المفيدة.

الموز: يمنح الجسم الطاقة ويساعد على زيادة الانتباه والتركيز وغني بالبوتاسيوم مما يحسن أداء الطلاب .

الخضروات الورقية: الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة الداعمة للذاكرة التركيز خاصة الأنواع الغنية بالماغنيسوم والحديد مثل الجرجير والسبانخ .