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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي بمطروح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمحافظة مطروح، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي، وذلك بعد استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة؛ تمهيداً للافتتاح وبدء تشغيل المستشفى بكامل طاقته، لتوفير بيئة علاجية متكاملة تضمن تقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المنطقة والمترددين على المستشفى.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.

النهوض بمنظومة الرعاية الصحية

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء سعي الدولة بصفة مستمرة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين، فضلا عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي، من خلال بناء نظام صحي قائم على الجودة والاستدامة والعدالة في تقديم الخدمة لجميع المصريين، مشيرا إلى أنه تُجرى حاليا الاستعدادات المكثفة لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة بعد نجاح المرحلة الأولى في عدد من المحافظات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مستشفى رأس الحكمة بمطروح؛ من أجل ضمان جاهزيتها لتطبيق التأمين الصحي الشامل بها.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمستشفى، بالاستماع لشرح من وزير الصحة والسكان حول الموقف الحالي للمشروعات الصحية القومية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، قائلا: ‎يسعدني أن أكون اليوم بصحبة رئيس مجلس الوزراء في هذه الزيارة التفقدية لمستشفى رأس الحكمة المركزي بمحافظة مطروح، في إطار حرص الدولة على متابعة المشروعات القومية وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، والتي تهدف  لبحث الموقف التنفيذي لاستعدادات إدراج المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها الثانية، ومتابعة تقدم مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية، مع التأكيد على رفع كفاءة باقي المستشفيات من خلال التقييم الدوري والإجراءات التطويرية المستمرة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة تتحرك وفق آليات واضحة لتأهيل المنشآت الطبية بالمحافظة استعدادًا لتطبيق المنظومة، من خلال توفير الكوادر الطبية المدربة والإمكانات اللازمة، بما يضمن سرعة التنفيذ ونجاح المنظومة فور إطلاقها، مع أهمية المشاركة المجتمعية لتحقيق استدامة العمل الصحي.

وأضاف الوزير أن إدراج مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتغطية شاملة لجميع أبناء المحافظة، وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم؛ لضمان جاهزية المحافظة وتقديم خدمات صحية عالية الجودة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار    مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي (مستشفيات منطقة الساحل الشمالي)، التي أشار إلى أنها تضم حاليا 1102 سرير، ومن المستهدف أن يصل العدد إلى 5059 سريرا بعد الانتهاء من الإنشاءات والتطوير الجارية.

وفي ضوء ذلك، أشار وزير الصحة إلى أن هناك 7 مشروعات يتم تنفيذها حاليا في محافظة مطروح، وتشمل مستشفيات: رأس الحكمة، ومطروح العام (أرض علم الروم)، والعلمين الجديدة، وسيوة، والضبعة، والحمام، بالإضافة إلى المدينة الطبية الدولية بالساحل الشمالي بطاقة 3100 سرير، شارحا موقف تنفيذ كل مستشفى والبرنامج الوظيفي المقترح.

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط أن المحافظة تعمل على استكمال تجهيزات المنشآت الصحية على مستوى جميع المناطق بها، بما يشمل البنية التحتية والأجهزة الطبية؛ لضمان جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات طبية متكاملة تليق بالمواطنين، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية بمختلف مدن ومراكز مطروح.

وأشار الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إلى حرص الوزارة على النهوض بالبنية التحتية للمستشفيات الحكومية، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية.

وفي هذا الإطار، أوضح مساعد وزير الصحة أنه تم استحداث قسم الحضانات بطاقة استيعابية 5 حضانات، واستحداث عناية الأطفال بطاقة استيعابية 3 أسرّة، ورفع كفاءة قسم العناية المركزة، وزيادة أعداد أسرّة العناية المركزة لتصبح 10 أسرة، والقسم الداخلي بالمستشفى وزيادة الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي ليصبح 20 سريرا، بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم الاستقبال بطاقة استيعابية 8 أسرّة، وقسم العمليات بعدد 2 غرفة عمليات.

وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات الأشعة المقطعية والسونار والأشعة العادية، وعدد 9 عيادات خارجية في تخصصات: (باطنة - جراحة عامة - نساء وتوليد - جراحة عظام - أسنان - تنظيم أسرة - جراحة وجه وفكين- جلدية - أطفال).

وأوضح الدكتور شريف مصطفى أنه تم تدعيم المستشفى بمجموعة كبيرة من الأجهزة الطبية الحديثة، بالإضافة إلى الأثاث الطبي وغير الطبي، بما يسهم في تجهيز مختلف الأقسام وفق أعلى معايير الجودة، كما تم تدعيم المستشفى بالأطباء في تخصصات العناية المركزة، والعظام، والجراحة العامة، والباطنة، والوجه والفكين والأطفال بالإضافة إلى زيادة أعداد التمريض والخدمات المعاونة والطاقات البشرية اللازمة.

وخلال جولته بالمستشفى، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه مكونات الدور الأرضي؛ حيث تفقد غرف كل من الرعاية المركزة، والعمليات، والإفاقة، والحضانات وتعرف على تجهيزاتها ومدى استعدادها للتعامل مع حالات الأطفال، حيث أشار الدكتور محمد سمير، مدير المستشفى، إلى أنه تم تأثيثها بالكامل، استعدادا لبدء التشغيل، ثم صعد للطابق الأول وشاهد نماذج لغرف الإقامة الفاخرة، بينها غرفة لمريض واحد مجهزة بأجهزة العناية الفائقة، وأخرى مصممة لاستيعاب مريضين.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء مطروح مستشفى رأس الحكمة مستشفى رأس الحكمة المركزي

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