الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأكثر من 4,226 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الثانية بعد 250، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أكثر من 4,226 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 1,534 طنًا سلال غذائية ودقيق، مايزيد عن 321 طنًا مواد إغاثية و مستلزمات طبية، وأكثر من 2,341 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت المليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.