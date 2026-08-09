موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وبدء تنسيق كليات المرحلة الثانية 2026 ​

تسود حالة من الترقب الشديد بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالتزامن مع إغلاق باب التنسيق للمرحلة الأولى رسمياً، حيث تتجه الأنظار نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة الحدود الأدنى للقبول بالكليات واستكشاف الفرص المتاحة للمرحلة التالية، لذا ارتفع البحث حول حسم مصير طلاب المرحلة الأولى، والمواعيد المتوقعة لانطلاق المرحلة الثانية، وأبرز الكليات المتبقية وشروط التقديم لضمان تسجيل الرغبات بنجاح.

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، خلال فترة تتراوح من 24 الى 72 ساعة بحد أقصى من إغلاق باب تسجيل الرغبات، عبر مكتب تنسيق القبول في الجامعات المصرية، والمقرر في تمام الساعة 5 مساء اليوم الأحد.



وتتضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 الحد الأدنى الرسمي للقبول بالكليات 2026 في مختلف الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، إلى جانب موعد استكمال إجراءات التقديم بالكليات التي تم ترشيح الطلاب إليها، وكذلك الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026، وموعد بدء تسجيل الرغبات بهذه المرحلة.



خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى برقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 باستخدام رقم الجلوس، من خلال اتباع الخطوات التالية:



- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

- اختيار أيقونة «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

- الضغط على «نتيجة المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد»، والتي يتم تفعيلها عقب اعتماد نتيجة المرحلة الأولى 2026.

- إدخال بيانات الطالب، والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري.

- كتابة كود التحقق الظاهر على الشاشة.

- الضغط على «عرض النتيجة» والانتظار لثوانٍ حتى تظهر الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه، مع تفاصيل التوزيع الجغرافي.



دور الطالب بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

عقب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 ومعرفة الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب إليه، يجب طباعة بطاقة الترشيح من خلال الضغط على أيقونة «طباعة بطاقة الترشيح»، ثم التوجه إلى الكلية المرشح إليها لاستكمال إجراءات التقديم.



موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

بالتزامن مع إعلان نتيجة المرحلة الأولى بشكل رسمي، تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2026 والحدود الدنيا الخاصة بها، إلى جانب الكليات المتاحة أمام الطلاب خلال هذه المرحلة.

ويتم تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الموحد، وباتباع نفس خطوات تسجيل الرغبات التي تم تطبيقها خلال المرحلة الأولى.



الطريقة الصحيحة لترتيب رغبات التنسيق

حددت وزارة التعليم العالي طريقة تسجيل وترتيب الرغبات في التنسيق الإلكتروني، والتي تتضمن الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي 2026، بالضغط هــنـــــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.



- تسجيل الرغبات وفق الترتيب الذي يريده الطالب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي «أ» عند ترتيب الاختيارات، بحيث يتم اختيار المجموعات الجغرافية الأولى بالكامل قبل الانتقال إلى المجموعة الثانية ثم الثالثة.

- يحق للطالب تعديل الرغبات أكثر من مرة خلال فترة التسجيل، على أن يتم اعتماد آخر تعديل أجراه الطالب عند تنفيذ عملية التنسيق، ويظل التعديل متاحًا حتى الموعد النهائي المحدد للتسجيل.



موقف طلاب الشهادات المعادلة

كشف الدكتور أحمد الجيوشي، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن موقف طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية من التنسيق، موضحا أن وزارة التعليم العالي تفتح لهم باب التقديم في موعد تحدده الوزارة، ويقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم إلكترونيا بالطريقة نفسها.

وأوضح خلال مداخلة بأحد البرامج، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق لتسجيل رغباته، ثم يتم التحقق من الشهادة ومقارنتها بالشهادات والضوابط المعتمدة قبل إتمام إجراءات التنسيق.

وأضاف الجيوشي، أن القرار الوزاري يحدد نسبة 5% للشهادات الأجنبية المعادلة، من الأعداد المقرر قبولها في الكليات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة.