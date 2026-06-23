أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأرملة التي تتحمل مسؤولية تربية أبنائها بمفردها تقوم بدور عظيم عند الله، لما تبذله من جهد وصبر في تنشئة جيل صالح قادر على عبادة الله وعمارة الأرض.

ما ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المرأة تضرب أروع الأمثلة في التضحية والعطاء، حيث تجمع بين دور الأب والأم، وتسعى لتربية أبنائها على القيم والأخلاق رغم التحديات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما تقوم به الأرملة ليس مجرد واجب دنيوي، بل هو عمل عظيم يؤجرها الله عليه أعظم الأجر، لأنها تسهم في إعداد أجيال نافعة للمجتمع، مؤكداً أن تربية الأبناء على الصلاح والاستقامة من أفضل القربات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بشّر كافل اليتيم بمكانة عالية في الجنة، حيث قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»، لافتًا إلى أن الأرملة التي ترعى أبناءها تدخل في هذا الفضل العظيم، لما تقوم به من رعاية وتربية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن أعظم بشارة لهذه المرأة هي أن تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، داعيًا الله أن يعين كل أرملة ويجعلها في عونه، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ﴾.