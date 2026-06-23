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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء تذكّر متابعيها بصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء

الإفتاء تذكّر متابعيها بصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء
الإفتاء تذكّر متابعيها بصيام يومي تاسوعاء وعاشوراء
إيمان طلعت

ذكرت دار الإفتاء المصرية، متابعيها بـ صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء وذلك فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة :"لا تنسوا صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء هو من الصيام المستحب".

تاسوعاء الأربعاء 9 محرم 1448 هـ الموافق 24/6/ 2026 م. 

عاشوراء الخميس 10محرم 1448 هـ الموافق 25/6/2026 م. 

صيام عاشوراء

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن إبراهيم الهجري روى عن أبي عياض عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء، فصوموه أنتم”، لافتة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خص يوم عاشوراء بثلاث سنن هي: "الصيام، والاحتفال، والتوسعة على الأهل والعيال".

وأضافت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده".

وذكرت الإفتاء، أن تقديم صيام يوم تاسوعاء على عاشوراء له حكم ذكرها العلماء؛ منها أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر، الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

صيام تاسوعاء وعاشوراء

كانت دار الإفتاء قد قالت إن صيام عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مؤكدة أنه يستحب صيام تاسوعاء اليوم التاسع من شهر المحرم.

وأضافت في فتوى لها، أنه يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء وكذلك الحادي عشر من شهر المحرم، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا كان العام المقبل -إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع"، وقوله: "خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله ويومًا بعده".

صيام تاسوعاء صيام عاشوراء صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء

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