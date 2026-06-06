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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية أثناء انقطاع الدورة الشهرية؟

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
نهى هجرس

 تبحث العديد من النساء عن طرق طبيعية للتخفيف من أعراض انقطاع الدورة الشهرية، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وتقلبات المزاج واضطرابات النوم، وتُعدّ أحماض أوميغا 3 الدهنية أحد المكملات الغذائية التي تحظى باهتمام متزايد. 

لماذا قد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية؟

خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية، تنخفض مستويات هرمون الإستروجين ، وهذا قد يؤثر على العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الدماغ والقلب والأوعية الدموية ودورة النوم وتنظيم درجة الحرارة.

يعتقد الباحثون أن أحماض أوميغا-3 الدهنية قد تكون مفيدة لأنها تتمتع بتأثيرات مضادة للالتهابات وتلعب دورًا مهمًا في وظائف الدماغ والأعصاب.

خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية، قد تؤثر مستويات هرمون الإستروجين المنخفضة على مناطق الدماغ المسؤولة عن المزاج والنوم وتنظيم درجة حرارة الجسم، وقد يُسهم ذلك في ظهور أعراض مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج والتشوش الذهني ، يُعد حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) بالغ الأهمية لوظائف خلايا الدماغ السليمة، ولهذا السبب تُجرى دراسات على أحماض أوميغا-3 الدهنية لدعم صحة المرأة خلال فترة انقطاع الدورة الشهرية.

للتخفيف من الهبات الساخنة والتعرق الليلي

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات أوميغا-3 قد تُخفف قليلاً من التعرق الليلي أو تُحسّن من شدة الهبات الساخنة.

ومع ذلك، أفادت بعض النساء بأنهن يشعرن بتحسن أثناء تناولها، خاصة عندما يتم دمج أوميغا 3 مع عادات نمط الحياة الصحية الأخرى مثل النشاط البدني المنتظم، والحفاظ على وزن صحي، وإدارة التوتر، وتحسين عادات النوم، وتجنب محفزات الهبات الساخنة الشائعة .

المصدر verywellhealth 

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