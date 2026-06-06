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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
أسماء عبد الحفيظ

تعد مشكلات القولون من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، وقد تبدأ بأعراض بسيطة يعتقد كثير من الأشخاص أنها ناتجة عن تناول وجبة دسمة أو التعرض للتوتر، إلا أن استمرار هذه العلامات أو تكرارها قد يكون مؤشراً على وجود مشكلة تحتاج إلى متابعة طبية.

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها 

ويؤكد الأطباء أن الانتباه للأعراض المبكرة يساعد على تشخيص العديد من أمراض القولون في مراحلها الأولى، ما يساهم في تحسين فرص العلاج وتجنب المضاعفات، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

تغيرات مستمرة في حركة الأمعاء

يعتبر تغير نمط التبرز من العلامات التي تستحق الانتباه، خاصة إذا استمر لأكثر من عدة أسابيع. فقد يلاحظ الشخص الإصابة بالإمساك أو الإسهال بشكل متكرر، أو التناوب بين الحالتين دون سبب واضح.

الشعور بآلام أو تقلصات متكررة في البطن

قد تحدث آلام البطن أحياناً نتيجة عسر الهضم، لكن تكرار التقلصات أو استمرارها لفترات طويلة قد يشير إلى وجود مشكلة في القولون، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

الانتفاخ والغازات بشكل مستمر

يعد الانتفاخ أمراً شائعاً بعد بعض الوجبات، لكن إذا أصبح متكرراً أو مصحوباً بشعور دائم بعدم الراحة، فقد يكون علامة على اضطرابات القولون أو مشكلات أخرى في الجهاز الهضمي.

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

الشعور بعدم اكتمال التبرز

يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى دخول الحمام مجدداً بعد التبرز مباشرة، أو بعدم تفريغ الأمعاء بالكامل، وهي من العلامات التي ينبغي عدم تجاهلها إذا تكررت بشكل ملحوظ.

وجود دم في البراز

يعتبر ظهور الدم في البراز أو على ورق الحمام من الأعراض المهمة التي تستدعي استشارة الطبيب، إذ قد يكون ناتجاً عن أسباب بسيطة مثل البواسير، لكنه قد يشير أيضاً إلى مشكلات أكثر خطورة تحتاج إلى تقييم طبي.

فقدان الوزن غير المبرر

إذا لاحظ الشخص فقداناً ملحوظاً في الوزن دون اتباع حمية غذائية أو زيادة النشاط البدني، فقد يكون ذلك مؤشراً على مشكلة صحية تستوجب الفحص، بما في ذلك بعض أمراض القولون.

التعب والإرهاق المستمر

قد يؤدي النزيف المزمن أو بعض اضطرابات القولون إلى فقر الدم، وهو ما ينعكس على شكل تعب مستمر وضعف عام وشعور بالإجهاد دون سبب واضح.

تغير شكل أو حجم البراز

قد يكون التغير المستمر في شكل البراز أو حجمه أو لونه علامة تستحق المتابعة الطبية، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

متى يجب زيارة الطبيب فوراً؟

ينصح بالحصول على استشارة طبية إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

  • وجود دم في البراز.
  • فقدان وزن غير مبرر.
  • ألم شديد أو مستمر في البطن.
  • استمرار الإسهال أو الإمساك لأسابيع.
  • الشعور بالإرهاق الشديد دون سبب واضح.
  • وجود تاريخ عائلي لأمراض القولون.

كيف تحافظ على صحة القولون؟

  • تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه.
  • شرب كميات كافية من الماء يومياً.
  • ممارسة النشاط البدني بانتظام.
  • تقليل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
  • تجنب التدخين.
  • إجراء الفحوصات الدورية وفقاً لتوصيات الطبيب، خاصة مع التقدم في العمر.
القولون لمشكلات القولون علامات مبكرة لمشكلات القولون علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها

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علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟

علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
علامات مبكرة لمشكلات القولون لا يجب تجاهلها.. متى يستدعي الأمر زيارة الطبيب؟
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