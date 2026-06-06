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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الماء المنكه الأشهر .. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في الحر

ترطيب الجسم
ترطيب الجسم
نهى هجرس

مع ارتفاع درجات الحرارة ، يجب أن نحرص على ترطيب الجسم بشكل مستمر ، الماء العادي يكفي للترطيب اليومي؛ ولا يلزم تناول مشروبات الإلكتروليت إلا بعد ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو التعرض للحرارة أو الإسهال.

لا تُعد المشروبات الرياضية مفيدة إلا للأنشطة الطويلة والشاقة، ويجب الحد من تناولها في غير ذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر.

اختر مشروبات الإلكتروليت التي تحتوي على نسبة كافية من الإلكتروليت ومكونات طبيعية

تم تصميم مشروبات الإلكتروليت لتعويض هذه الخسائر ومنع الجفاف،

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد في تقليل التعب وتعزيز التعافي بعد التمرين

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم 

 - ماء جوز الهند 

ماء جوز الهند غني جداً بالبوتاسيوم ويحتوي أيضاً على الصوديوم والكلوريد والكربوهيدرات، ويستخدم ماء جوز الهند كسائل لإعادة ترطيب الجسم عن طريق الفم للمرضى الذين يعانون من الجفاف الشديد الناتج عن الإسهال،

يحتوي على نسبة سكر أقل مقارنة بالعديد من مشروبات الإلكتروليت، بالإضافة إلى خصائصه المرطبة، فإن ماء جوز الهند غني أيضاً بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف الناتج عن ممارسة التمارين الرياضية لفترات طويلة

-  الماء المنكه

الماء المنكّه هو ببساطة ماء مُعزّز بمعادن مثل المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، وقد يحتوي بعضها أيضاً على نكهات طبيعية مثل الليمون والخيار

أشارت دراسة قديمة إلى أن تناول الماء الغني بالإلكتروليتات قبل التمرين يمكن أن يساعد جسمك على الحفاظ على توازن الإلكتروليتات ومنع الجفاف بعد التمارين

ترطيب الجسم ماء جوز الهند درجات الحرارة طرق ترطيب الجسم

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