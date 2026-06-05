دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري| تفاصيل

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة أن تناول البطاطس المقلية يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، بينما لم يرتبط تناول أنواع أخرى من البطاطس - بما في ذلك البطاطس المخبوزة والمسلوقة والمهروسة - بذلك، كما وجدت الدراسة أن استبدال أي نوع من البطاطس بالحبوب الكاملة قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

بحسب الباحثين، فبينما أشارت دراسات سابقة إلى وجود صلة بين البطاطاس المقلية وداء السكري من النوع الثاني، إلا أن الأدلة كانت متضاربة، وغالبًا ما افتقرت إلى تفاصيل حول طرق الطهي والآثار المحتملة لاستبدال البطاطاس بأطعمة أخرى، كما درس الباحثون أنماط التغذية ونتائج الإصابة بداء السكري لدى 205,107 رجال ونساء مسجلين في دراسة صحة الممرضات، ودراسة صحة الممرضات الثانية، ودراسة متابعة العاملين في المجال الصحي، على مدار أكثر من 30 عامًا، أجاب المشاركون بانتظام على استبيانات غذائية، موضحين بالتفصيل عدد مرات تناولهم لأطعمة معينة، بما في ذلك البطاطس المقلية، والبطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة، والحبوب الكاملة، كما أبلغوا عن تشخيصات صحية جديدة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى عوامل صحية ونمط، والتي أخذها الباحثون في الاعتبار، خلال فترة الدراسة، أبلغ 22,299 مشاركًا عن إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني

كما أظهرت الدراسة أن تناول ثلاث حصص أسبوعيًا من البطاطس المقلية يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 20%، ولم يتبين وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة وخطر الإصابة بهذا الداء، مع ذلك، توصل الباحثون إلى أن تناول الحبوب الكاملة - مثل المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة، أو الخبز، أو الفارو - بدلًا من البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة، قد يقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 4%، كما أن استبدال البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة قد يخفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 19%، حتى أن استبدال البطاطس المقلية بالحبوب المكررة قد يساهم في خفض خطر الإصابة بهذا الداء.