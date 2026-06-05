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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكوسة بالزبادي.. وصفة خفيفة ومغذية على مائدة الغداء

الكوسة بالزبادي
الكوسة بالزبادي
ريهام قدري

الكوسة بالزبادي من الأطباق الشهية والخفيفة التي تجمع بين المذاق المميز والقيمة الغذائية العالية،و تحتوي الكوسة على الألياف والفيتامينات، بينما يضيف الزبادي قواما كريميا ونكهة لذيذة، ما يجعلها خيارا مناسبا لوجبة غداء أو عشاء خفيفة.

المكونات

4 حبات كوسة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح أو مكعبات.
2 كوب زبادي.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة نشا.
ملعقة كبيرة زيت أو سمن.
ملح حسب الرغبة.
رشة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة نعناع مجفف أو طازج للتزيين.

طريقة التحضير

في مقلاة على النار، سخني الزيت ثم أضيفي الكوسة وقلبيها حتى تذبل وتأخذ لونا ذهبيا خفيفا.
في وعاء منفصل، اخلطي الزبادي مع النشا جيدا حتى يذوب تماما.
ضعي خليط الزبادي في قدر على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يبدأ في التماسك.
أضيفي الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود إلى خليط الزبادي.
أضيفي الكوسة المطهية إلى القدر وقلبي المكونات برفق حتى تمتزج.
اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 إلى 10 دقائق حتى تتجانس النكهات.
قدمي الكوسة بالزبادي ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز، وزينيها بالنعناع المجفف أو الطازج حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الوصفة

استخدمي زباديا كامل الدسم للحصول على قوام أكثر كثافة.
احرصي على التقليب المستمر أثناء تسخين الزبادي حتى لا يتكتل.
يمكن إضافة القليل من عصير الليمون لمنح الطبق نكهة منعشة.
يفضل تقديم الطبق فور الانتهاء من تحضيره للاستمتاع بمذاقه وقوامه المثالي.

 

الكوسة الكوسة بالزبادي كوسة الزبادي

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