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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عصير البطيخ.. مشروب صيفي يروي العطش ويمنح الجسم الترطيب

عصير البطيخ
عصير البطيخ
ريهام قدري

يعد عصير البطيخ من أشهر المشروبات الصيفية المنعشة التي يفضلها الكثيرون، لما يتميز به من مذاق حلو طبيعي وقدرته على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال الطقس الحار.

 كما يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة، ما يجعله خيارًا صحيًا ومنعشًا للكبار والصغار.

واليك طريقة تحضير عصير البطيخ بخطوات بسيطة في المنزل.

طريقة عمل عصير البطيخ المنعش

المكونات

4 أكواب بطيخ أحمر مقطع ومزال البذر

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون (اختياري)

1 إلى 2 ملعقة صغيرة عسل أو سكر حسب الرغبة (اختياري)

مكعبات ثلج


الطريقة

1. ضعي قطع البطيخ في الخلاط.


2. أضيفي عصير الليمون والعسل أو السكر إذا رغبتِ.


3. اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا.


4. يمكن تصفية العصير إذا كنتِ تفضلين قوامًا خاليًا من الألياف.


5. اسكبيه في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج وقدميه باردًا.

أفكار للتقديم

إضافة أوراق النعناع لمذاق منعش.

خلط البطيخ مع الفراولة أو الرمان للحصول على نكهة مختلفة.

إضافة القليل من ماء جوز الهند لزيادة الترطيب.


 اختاري بطيخًا باردًا من الثلاجة للحصول على عصير أكثر انتعاشًا دون الحاجة إلى كمية كبيرة من الثلج.

عصير البطيخ طريقة عمل عصير البطيخ بطيخ

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