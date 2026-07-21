ضبط أصحاب 9 مخابز استولوا على 65 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 9 مخابز بزفتى والسنطة وكفرالزيات وسمنود، استولوا على 65 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

تلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 9 مخابز بزفتى والسنطة وكفرالزيات وسمنود، استولوا على 65 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

ردع مخالفين

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.