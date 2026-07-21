مصادرة نصف طن مخلل مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك في حملات تموينية بالغربية

ضبطت مديرية التموين بالغربية، نصف طن مخللات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك ، داخل مصنع لإنتاج المخللات بمركز بسيون، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

حملات تموينية

تلقى ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية بمركز بسيون، من ضبط نصف طن مخللات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل مصنع لإنتاج المخللات، قبل طرحها للبيع فى الأسواق والغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

ردع مخالفين

تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.