ترطيب البشرة في الصيف.. خطوات أساسية للحفاظ على النضارة والحيوية

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد حاجة البشرة إلى الترطيب للحفاظ على نضارتها وحمايتها من الجفاف الناتج عن التعرض للشمس والتعرق وفقدان السوائل.

حيث أن الترطيب المنتظم يعد من أهم الخطوات للحفاظ على صحة البشرة وإشراقها خلال الأجواء الحارة.



وينصح الخبراء بشرب كميات كافية من الماء يوميًا لتعويض السوائل التي يفقدها الجسم، إلى جانب استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، سواء كانت دهنية أو مختلطة أو جافة.

كما يفضل اختيار المنتجات ذات القوام الخفيف خلال الصيف، مثل الجل أو الكريمات المائية، لتوفير الترطيب دون التسبب في انسداد المسام.



ويشدد المختصون على أهمية استخدام واقي الشمس بشكل يومي، إذ يساعد على حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي قد تؤدي إلى الجفاف وظهور علامات الإجهاد المبكر.

كما ينصح بتنظيف البشرة بلطف مرتين يوميًا للتخلص من العرق والشوائب، مع تجنب الإفراط في غسل الوجه حتى لا تفقد البشرة زيوتها الطبيعية.



ويؤكد الخبراء أن اتباع روتين متوازن يجمع بين الترطيب والحماية من الشمس والتغذية السليمة يساهم في الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الصيف.