أفضل أطعمة لعلاج نقص الحديد.. طبيعية وتقوي الدم

نقص الحديد من أكثر المشكلات الغذائية شيوعًا بين مختلف الفئات، حيث يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالإرهاق المستمر، ضعف التركيز، شحوب الوجه، وتساقط الشعر، لذلك يوصي الخبراء بضرورة الانتباه للنظام الغذائي اليومي ورفع نسبة الأطعمة الغنية بالحديد ضمن الوجبات الأساسية.

ويؤكد مختصون في التغذية أن تعويض نقص الحديد يعتمد بشكل أساسي على تناول مصادر طبيعية متنوعة، تجمع بين الحديد الحيواني والنباتي، إلى جانب عناصر تساعد على تحسين امتصاصه داخل الجسم، وعلى رأسها فيتامين C.

وتتصدر الكبدة قائمة الأطعمة الأكثر غنى بالحديد، سواء كانت كبدة البقر أو الدجاج، تليها اللحوم الحمراء التي تعد من أفضل المصادر سريعة الامتصاص، ثم الدواجن والأسماك مثل السردين والتونة، والتي تساهم بشكل فعال في دعم مستويات الحديد في الدم وتحسين الطاقة العامة للجسم.

أما المصادر النباتية، فتشمل العدس والفول والحمص، وهي من الأطعمة الاقتصادية والغنية بالحديد، إلى جانب السبانخ والبقدونس والفاصوليا بأنواعها، إضافة إلى الطحينة والسمسم والشوفان، والتي يمكن إدراجها بسهولة في الوجبات اليومية سواء على شكل أطباق رئيسية أو إضافات غذائية.

وفي المقابل، يشدد الخبراء على أهمية تحسين امتصاص الحديد من خلال تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل البرتقال والجوافة والفراولة والفلفل الألوان، حيث يساعد هذا الفيتامين على تعزيز استفادة الجسم من الحديد خاصة الموجود في المصادر النباتية، مما يجعل الجمع بين النوعين خطوة غذائية مهمة.

كما يحذر المختصون من بعض العادات الغذائية التي قد تقلل من امتصاص الحديد، مثل تناول الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، أو الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد ومنتجات الألبان في نفس الوقت، حيث قد يؤثر ذلك على كفاءة امتصاص الجسم للعنصر.

ويؤكد الأطباء أن الاعتماد على الغذاء الصحي والمتوازن قد يكون كافيًا في حالات النقص البسيط، بينما الحالات الأكثر شدة تحتاج إلى مكملات حديد يتم وصفها من قبل الطبيب بعد إجراء التحاليل اللازمة لتحديد مستوى النقص بدقة.

وفي النهاية، تبقى الوقاية والتغذية السليمة هي الأساس للحفاظ على مستويات الحديد الطبيعية في الجسم، والحد من الأعراض المرتبطة بنقصه، مع ضرورة الاهتمام بالتنوع الغذائي اليومي لضمان أفضل استفادة ممكنة.