القومي للتغذية يوجه نصائح مهمة لتجنب نقص الحديد

أكد المعهد القومي للتغذية أهمية إضافة الليمون أو أي مصدر غني بفيتامين C إلى الوجبات اليومية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة البسيطة لا تعمل فقط على تحسين مذاق الطعام، لكنها تساعد الجسم أيضًا على امتصاص الحديد بكفاءة أكبر والاستفادة منه بصورة أفضل.

وأوضح المعهد أن الحديد من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لتكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين داخل الدم، وأن نقصه قد يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا والشعور المستمر بالإرهاق والضعف العام وضعف التركيز، خاصة لدى الأطفال والسيدات.

وأشار خبراء التغذية إلى أن الحديد الموجود في المصادر النباتية مثل العدس والفول والحمص والسبانخ والخضروات الورقية يكون امتصاصه أقل مقارنة بالحديد الموجود في اللحوم، ولذلك تأتي أهمية إضافة مصادر فيتامين C مثل الليمون والبرتقال والجوافة والفلفل الملون والطماطم، لأنها تساعد على تحويل الحديد إلى صورة يسهل على الجسم امتصاصها.

وأضاف المعهد أن كثيرًا من العادات الغذائية اليومية قد تقلل من امتصاص الحديد دون انتباه، مثل تناول الشاي أو القهوة مباشرة بعد الأكل، حيث يفضل الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد الوجبة لتجنب التأثير على استفادة الجسم من الحديد.

ونصح الخبراء بضرورة الاهتمام بتنوع الوجبات الغذائية ودمج البقول مع الخضروات الطازجة الغنية بفيتامين C، للحصول على قيمة غذائية أعلى وتقوية المناعة وتحسين الصحة العامة، خاصة في فترات النمو والحمل أو عند اتباع الأنظمة الغذائية النباتية.

كما شدد المعهد على أهمية اتباع عادات غذائية صحية يومية للوقاية من الأنيميا، مؤكدًا أن التوازن الغذائي من أهم الوسائل التي تساعد في الحفاظ على نشاط الجسم وصحة الدم.