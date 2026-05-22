الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
للعام والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

محمد غالي

يتزايد اهتمام العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026، والتي تعد من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، بالتزامن مع استعدادات المواطنين للسفر وقضاء عطلة العيد وسط الأجواء الأسرية والاحتفالات المرتبطة بالمناسبة.

وأعلن حسن رداد وزير العمل، أن الفترة من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، بواقع 6 أيام اجازة، ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية

وأوضح وزير العمل أن القرار يأتي تنفيذا للمادة 129 من قانون العمل، وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، الخاص بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد الوزير حرص الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات العمل كلما أمكن، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بالمناسبات والأعياد الرسمية.

ضوابط تشغيل العاملين خلال الإجازة

وأشار حسن رداد إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال أيام الإجازة الرسمية، فإنه يستحق بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذه الأيام، مثلي هذا الأجر، أو الحصول على يوم راحة بديل بناء على طلب كتابي منه يتم حفظه بملفه الوظيفي.

كما وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، بضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام المنشآت المختلفة بتطبيقها وفقا للقانون.

جدول إجازة عيد الأضحى 2026

الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات.
الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى المبارك.
الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى.
الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى.
السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى.
الأحد 31 مايو 2026: خامس أيام عيد الأضحى.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

وبحسب قرارات الحكومة، تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 6 أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى الأحد 31 مايو 2026، على أن يستأنف الموظفون أعمالهم رسميا صباح الإثنين 1 يونيو 2026.

وتعد هذه الإجازة من أطول العطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملون خلال العام، ما يجعلها فرصة مناسبة للسفر وقضاء وقت أطول مع الأسرة والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.

قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الأضحى

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1516 لسنة 2026، والمتعلق بمنح العاملين بالدولة إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال الفترة المحددة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ولم يتضمن القرار تفاصيل إجازة العاملين بالقطاع الخاص، إذ من المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارا منفصلا لتنظيم مواعيد وضوابط إجازة العاملين بالقطاع الخاص خلال عطلة عيد الأضحى 2026.

