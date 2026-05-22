كشفت الفنانة انتصار عن رأيها في عمل المرأة، وذلك أثناء حلولها ضيفة علي برنامج معكم مني الشاذلي.

وقالت انتصار: أنا ضد عمل المرأة.. أي ست تسأليها بعد 10 سنين عمل، عايزة تقعدي في البيت؟ هتقولك: يا ريت أتستت وارتاح، طظ في القرشين اللي بيجوا لي،

ركبي وضهري بتوجعني، فلوسي رايحة، طول النهار

في الشارع، عيالي مش لاقياها، أنا مش لاقية نفسي.

وكان آخر أعمال انتصار هو مسلسل فخر الدلتا، والذي عرض شهر رمضان الماضي .

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول رحلة البطل بين أحلامه وطموحاته، إلى جانب التحديات التي يواجهها بعد انتقاله إلى القاهرة، في إطار مليء بالمواقف الطريفة والإنسانية التي ميزت العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم أحمد رمزي ، انتصار، تارا عبود، وحنان سليمان، وكمال أبو رية، وعلي السبع، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب، الذين قدموا أداءً ساهم في نجاح العمل وانتشاره بين المشاهدين.