الناتو يوجه رسالة إلى ترامب بعد إرسال 5 آلاف جندي أمريكي إلى بولندا

قدّم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، والرئيس البولندي، أندريه دودا، شكرهما للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب إعلانه إرسال 5000 جندي إضافي إلى وارسو.

وأضاف روته أن "الخبراء العسكريين يعملون على التفاصيل"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة ستلعب دورًا هامًا في المجال النووي في أوروبا".

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال روته إن "هذه مسألة تخص الدول الأعضاء في الحلف، وليست من اختصاص الناتو ككل".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “مستاء للغاية” من بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بسبب رفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في إطار العمليات المرتبطة بالحرب على إيران.

ويأتي ذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في السويد، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية السياسات العسكرية الأمريكية الأخيرة.