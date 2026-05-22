خبيرة بترول: الكشف الجديد بالصحراء الغربية خطوة قوية لتعزيز أمن الطاقة في مصر

أكدت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة والبترول، أن الكشف البترولي الجديد الذي أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في الصحراء الغربية يمثل خطوة مهمة ضمن إستراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الطاقي، مشيرة إلى أن الكشف يعد الأكبر لشركة عجيبة للبترول خلال آخر 15 عامًا.

أكبر اكتشاف لشركة عجيبة منذ 15 عامًا

وقالت منال متولي، خلال مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن الكشف الجديد يؤكد نجاح وزارة البترول في تطوير عمليات البحث والاستكشاف، خاصة بعد الاعتماد على تقنيات الاستكشاف السيزمي الرقمي والجوي لأول مرة، ما ساهم في توفير بيانات دقيقة وتقليل مخاطر الحفر أمام الشركات الأجنبية.

وأضافت أن الاحتياطي المقدر للكشف يصل إلى نحو 70 مليون برميل مكافئ، وهو ما يجعله من الاكتشافات المهمة لشركة عجيبة في الصحراء الغربية.

قرب الكشف من مناطق الإنتاج يقلل التكلفة

وأوضحت خبيرة البترول أن موقع الكشف الجديد يمثل ميزة كبيرة، حيث يقع على بعد نحو 10 كيلومترات فقط من مناطق الإنتاج الحالية، ما يساهم في سرعة ربطه على الإنتاج وتقليل تكاليف التنمية والتشغيل.

وأكدت أن قرب البنية التحتية من موقع الكشف سيساعد على تسريع الاستفادة الاقتصادية منه خلال الفترة المقبلة.

دعم الأمن الطاقي خلال الصيف

وأشارت متولي إلى أن الاكتشافات الجديدة تمنح مصر قدرًا أكبر من الأمان الطاقي، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والغاز خلال فصل الصيف، موضحة أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجات السوق.

التكنولوجيا الحديثة جذبت المستثمرين

وشددت على أن وزارة البترول نجحت في توفير مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية من خلال المنصات الرقمية الحديثة الخاصة ببيانات الاستكشاف، ما ساعد الشركات الأجنبية على تقليل المخاطر وزيادة فرص النجاح في عمليات الحفر والتنقيب.

كما لفتت إلى أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب عزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وأسهم في زيادة التعاون بين الشركات الأجنبية وقطاع البترول المصري.

فرص واعدة لمزيد من الاكتشافات

واختتمت خبيرة الطاقة والبترول تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لمزيد من الاكتشافات البترولية والغازية، خاصة في مناطق الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، متوقعة استمرار الإعلان عن اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.