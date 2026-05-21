ضربة مزدوجة.. ارتفاع الطاقة وصعود الدولار يضغطان على العملات الناشئة

تواجه العملات في الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً واستمرار صعود الدولار الأمريكي، وهو ما يضع اقتصادات عديدة أمام تحديات مالية ونقدية معقدة.

ويرى محللون أن هذا المشهد يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة شهدت هروباً لرؤوس الأموال وتراجعاً حاداً في قيمة العملات المحلية.



ويؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة فاتورة الاستيراد بالنسبة للدول المستوردة للطاقة، ما يرفع الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الشراء الخارجي، وبالتالي يضغط على الاحتياطيات النقدية وأسعار الصرف.

وفي الوقت نفسه، يواصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب مدعوماً بتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع العائد على السندات الأمريكية.





وتعد الأسواق الناشئة الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي أو تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وعجز في الميزان التجاري.

وقد شهدت عملات عدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تراجعات ملحوظة أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع الضغوط الاقتصادية.





كما يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الأوضاع إلى زيادة تكلفة الاقتراض الخارجي، ما قد يدفع بعض البنوك المركزية في الدول الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً للدفاع عن عملاتها وكبح التضخم، وهو ما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار.





ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة قد يزيد من اضطراب الأسواق العالمية، خاصة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، واتجاههم نحو الدولار باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين



