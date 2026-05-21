سمير فرج : ترامب فشل في إقناع الصين بالضغط على إيران وتراجع عن الضربة العسكرية

قال اللواء سمير فرج إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه إلى الصين بعدما رفضت إيران مقترحات أمريكية سابقة، موضحًا أن واشنطن كانت تراهن على تدخل بكين للضغط على طهران.

الصين أكبر شريك اقتصادي لإيران

وأوضح فرج أن الصين تعد أكبر شريك لإيران، خاصة في مجال الطاقة، حيث تحصل على الجزء الأكبر من احتياجاتها النفطية من طهران، مستفيدة من العقوبات المفروضة على إيران للحصول على النفط بأسعار أقل من السوق العالمية.

بكين رفضت التصعيد ضد طهران

وأشار إلى أن الصين وافقت فقط على نقطتين خلال المحادثات مع ترامب، الأولى الحفاظ على حرية الملاحة وعدم عسكرة مضيق هرمز، والثانية رفض توجيه ضربة عسكرية لإيران أو التصعيد ضدها.

تحركات أمريكية بعد العودة من الصين

وأضاف فرج أن ترامب، عقب عودته من الصين، عقد اجتماعات مع قيادات عسكرية أمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عزز التوقعات بقرب توجيه ضربة عسكرية لإيران.

سمير فرج: قطر والسعودية والإمارات لعبت دورًا في وقف التصعيد

وأكد فرج أن ترامب أعلن لاحقًا تراجعه عن الهجوم العسكري، مشيرًا إلى أن قطر والسعودية والإمارات لعبت دورًا مهمًا في احتواء التصعيد ومنع اندلاع مواجهة واسعة في المنطقة.

“إسرائيل الطرف الأكثر رغبة في الحرب”

وأوضح فرج أن إيران والولايات المتحدة لا ترغبان في حرب شاملة، معتبرًا أن إسرائيل هي الطرف الأكثر اندفاعًا نحو التصعيد العسكري، بينما لا يزال ترامب يفضل الإبقاء على مسار الضغوط السياسية والتفاوض.